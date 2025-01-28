³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¡¼¥ë¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ï¡¢1·î27Æü¤Ë¡¢Åìµþ¡¦ÉÊÀî THE GRAND HALL¤Ë¤Æ¡¢¡ÖUVO¥¤¥á¡¼¥¸¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼½¢Ç¤²ñ¸«¡×¤ò¼Â»Ü¡£¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¿·¥¤¥á¡¼¥¸¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡¢²Î¼ê¡¦ÇÐÍ¥¡¦¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÉý¹­¤¯³èÌö¤¹¤ëÎëÌÚ°¦Íý¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¡Ö¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥óÊÌ Æü»±¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¡×¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂ¨¶½¤ÎÆü»±¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È´ë²è¤ä¥È¡¼¥¯¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¼Â»Ü¡ÖUVO¡Ê¥¦¡¼¥Ü¡Ë¡×¤Ï¡¢2021Ç¯¤è¤êÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢´°Á´¼×¸÷100¥Ñ¡¼¥»¥ó