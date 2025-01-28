1·î28ÆüÍ¼Êý¡¢·§ËÜ»ÔÃæ±û¶è¤Ç·úÊª¤Î³°ÊÉ¹©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿50Âå¤ÎÃËÀ­ºî¶È°÷¤¬¡¢Â­¾ì¤«¤éÅ¾Íî¤·¤Æ°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÈË²Ú³¹ÁûÁ³¥Ó¥ë¿·ÃÛ¹©»öÃæ¤Îºî¶È°÷¤¬Ìó30m¤ÎÂ­¾ì¤«¤éÅ¾Íî¤·°Õ¼±ÉÔÌÀ·§ËÜ¡¦Ãæ±û¶è 1·î28Æü¸á¸å4»þ50Ê¬¤´¤í¡¢·§ËÜ»ÔÃæ±û¶è²¼ÄÌ¤Î¥Ó¥ë¤Î¿·ÃÛ¹©»ö¸½¾ì¤Ç¡¢¡Ö¹©»ö¸½¾ì¤ÎÂ­¾ì¤«¤éÃËÀ­¤¬Å¾Íî¤·¤¿¡×¤ÈÆ±Î½¤ÎÃËÀ­¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Å¾Íî¤·¤¿¤Î¤Ï·§ËÜ»ÔÃæ±û¶èÄÚ°æ¤Î·úÀß²ñ