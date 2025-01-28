¼¯»ùÅç¤Ç¥­¥ã¥ó¥×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¥µ¥Ã¥«ーJ1¡¦À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤ÎÁª¼ê¤¬28Æü¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤Î¾®³ØÀ¸¤È¸òÎ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¶Ì¹¾¾®³Ø¹»¤òË¬Ìä¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯3¥·ー¥º¥ó¤Ö¤ê¤ËJ1¤ÎÉñÂæ¤ÇÀï¤¦¡¢À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Î¥´ー¥ë¥­ー¥Ñー¡¦Ãö±ÛÍ¥°ÔÁª¼ê¤Èº´¡¹ÌÚÃÒÂÀÏºÁª¼ê¤Ç¤¹¡£ À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Ï¡¢¥×¥í¥¹¥Ýー¥Ä¤Ø¤ÎÌ´¤äÆ´¤ì¤òÊú¤¤¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È³Ø¹»Ë¬Ìä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥­¥ã¥ó¥×ÃÏ¡¦¼¯»ùÅç»Ô¤Ç¤ÏµîÇ¯¤ËÂ³¤­2²óÌÜ¤Ç¤¹¡£