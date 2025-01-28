¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Î°åÎÅµ¡´ØºÆ·ú¤Î¤¿¤á¤Ë¥¨¥¸¥×¥È¤Î»üÁ±ÃÄÂÎ¤¬¥Þ¥°¥«¥Ã¥×1¸Ä¤ò¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½Ð¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤¤»Ù±ç¤ÎÎØ¤¬¹­¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»üÁ±ÃÄÂÎ¥á¥ë¥µ¥ëÁÏÀß¼Ô¥Ø¥Ð¡¦¥é¥·¥É¤µ¤ó¡Ö»ä¤Ï¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤ò20¥É¥ë¤«¤é»Ï¤á¤¿¡£¤¿¤Ã¤¿2Æü´Ö¤ÇÃÍÃÊ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¥¨¥¸¥×¥È¤Ë¤¢¤ë»üÁ±ÃÄÂÎ¤ÎÁÏÀß¼Ô¡¢¥Ø¥Ð¡¦¥é¥·¥É¤µ¤ó¤ÏÇË²õ¤µ¤ì¤¿¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Î°åÎÅµ¡´ØºÆ·ú¤ò¼ê½õ¤±¤·¤è¤¦¤È¡¢¼«¿È¤¬ÄÌ¤¦¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¤Î¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤ò¥ª¡¼¥¯¥·