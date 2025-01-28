ÃæµïÀµ¹­¤È½÷À­¤ÎÀ­Åª¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´´Éô¼Ò°÷¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿ÏÇ¤ËÍÉ¤ì¤ë¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡£1·î27Æü¸á¸å4»þ¤«¤é¤Ï¡¢2²ó¤á¤Î²ñ¸«¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¡£¡Ö1·î17Æü¤Î¡È¥¯¥í¡¼¥º²ñ¸«¡É¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¥á¥Ç¥£¥¢À©¸Â¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢191ÇÞÂÎ¡¢437¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹­ÊóÃ´Åö¤ÎÀâÌÀ¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¼Áµ¿±þÅú¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢²ñ¸«¾ì¤Ï¤¿¤Á¤Þ¤ÁÂçº®Íð¡£»ØÌ¾¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿µ­¼Ô¤ä¡¢Ìò°÷¤Î²óÅú¤ËÉÔËþ¤¬¤¢¤ë¼ÁÌä¼Ô¤«¤é¡¢ÉÔµ¬Â§È¯¸À¤äÅÜ¹æ¤¬¤ï¤­µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê½ÐÀÊ¤·¤¿µ­