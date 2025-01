【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「BOW AND ARROW」は、米津玄師が作詞・作曲・編曲だけでなく、ジャケットも描き下ろした作品! 米津玄師がTVアニメ『メダリスト』オープニング主題歌として書き下ろした新曲「BOW AND ARROW」が1月27日に配信スタートし、各配信サイトで軒並み1位を獲得。デイリー17冠を記録した。 「BOW AND ARROW」は、米津玄師が作詞・作曲・編曲だけでなく、ジャケットも描き