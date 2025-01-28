ÆÍÇ¡¤È¤·¤ÆÆ»Ï©¤Ë¤Ç¤­¤¿µðÂç¤Ê¡Ö·ê¡×¤Ë3¥È¥ó¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Å¾Íî¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡ÛÄ¾·Â10¥á¡¼¥È¥ë¡¢¿¼¤µ5¥á¡¼¥È¥ë¤ÎµðÂç¤Ê·ê¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¥È¥é¥Ã¥¯¢£Æ»Ï©¤Ë¡ÈÂç·ê¡É¥È¥é¥Ã¥¯Å¾Íî28ÆüÄ«¡¢ºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤ÇÆÍÇ¡¤È¤·¤ÆÆ»Ï©¤¬´ÙË×¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ÙË×¤Ë´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï3¥È¥ó¥È¥é¥Ã¥¯¡£Æ¬¤«¤éÍî²¼¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬³ÎÇ§¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£º¸ÀÞ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º¸¤Î¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¤¬ÅÀÌÇ¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£ÌÜ·â¼Ô¡Ö¥É¥ó¤È¤¤¤¦²»¤¬¤·¤Æ¡¢¸«¤¿¤éÆ»