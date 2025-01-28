°Õ³°¤Ê¤³¤È¤ËÉâµ¤¤·¤ä¤¹¤¤½÷À­¤Ë¤ÏÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Éâµ¤¤·¤ä¤¹¤¤½÷À­¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤Ç¤­¤Ê¤¤¡Û¼«¸Ê²ÁÃÍ¤òÄã¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë½÷À­¤Ï¡¢Îø°¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â°ÂÄê´¶¤òµá¤á¤Ä¤Ä¡¢¼«Ê¬¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤ò¸«½Ð¤·¡¢¼«Âº¿´¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬²ò·è¤Î°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÚËÁ¸±¿´¤¬¿Í°ìÇÜÂ¿¤¤¡Û¿·¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤ä»É·ã¤òµá¤á¤ë½÷À­¤Ï¡¢°ì¿Í¤ÎÁê¼ê¤ËÎ±¤Þ¤ë¤³¤È¤ËËþÂ­¤Ç¤­¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ú°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¶¯¤µ