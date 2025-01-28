²ÎÉñ´ì¡ØÅá·õÍðÉñ¡Ù¤¬¡¢2025Ç¯7·îÅìµþ¡¦¿·¶¶±éÉñ¾ì¤Ë¤Æ¡¢8·î¤ËµþÅÔ¡¦ÆîºÂ¡¢Ê¡²¬¡¦ÇîÂ¿ºÂ¤Ë¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£¡ÖÅá·õÍðÉñONLINE¡×¸¶°Æ¤Î²ÎÉñ´ì¡ØÅá·õÍðÉñ¡Ù¡È¤È¤¦¤é¤Ö¡É¤ÎÄÌ¾Î¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥²¡¼¥à¡ÖÅá·õÍðÉñONLINE(¥ª¥ó¥é¥¤¥ó)¡×¤ò¸¶°Æ¤È¤¹¤ë²ÎÉñ´ì¡ØÅá·õÍðÉñ¡Ù¤Ï¡¢2023Ç¯7·î¤ËÂè1ºîÌÜ¤Î¡ØÅá·õÍðÉñ ·îÅá·õ±ï¶Í(¤Ä¤­¤Î¤Ä¤ë¤®¤¨¤Ë¤·¤Î¤­¤ê¤Î¤Ï)¡Ù¤ò¾å±é¡£±é·à¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢¤½¤·¤Æ¡Ø±Ç²èÅá·õÍðÉñ¡Ù¤È¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ò