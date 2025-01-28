¤¤¤Þ¤Î¹ñ²ñ¤Î¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«À©ÅÙ¡×¤ò¤á¤°¤ê¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï28Æü¡¢µÄ°÷Î©Ë¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¯À¯ÉÜ°Æ¤È¤·¤Æ¤È¤ê¤Þ¤È¤á¡¢¹ñ²ñ¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¤Ù¤­¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«À©ÅÙ¡×¤ÎÆ³Æþ¤ò¤á¤°¤ëË¡²þÀµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï28Æü¸á¸å¡¢µÄ°÷Î©Ë¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Í¿ÅÞ¤È¤·¤Æ¤Î¹Í¤¨¤ò°ìÃ×¤µ¤»¤¿¾å¤Ç¡¢À¯ÉÜ°Æ¤È¤·¤Æ¹ñ²ñ¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¤Ù¤­¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸øÌÀÅÞÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¡Ö¤ä¤Ï¤ê¼Ò²ñ¤Î¤¢¤êÊý¤Îº¬´´¤Ë´Ø¤ï¤ë