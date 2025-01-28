¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/01/28¡ÛAKB48¤Îº´Æ£åºÀ±¡¢°ËÆ£É´²Ö¡¢ÂçÀ¹¿¿Êâ¡¢»³ºê¶õ¡Ê¢¨Àµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤­¡×¡Ë¤¬1·î28Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡ÖÀ±¶ý¥Æ¥ì¥Ñ¥¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡¿2024¡ËBlu-ray¡õDVD BOXÈ¯Çäµ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¡£¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿º´Æ£¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÈ¿¶Á¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛAKB48¡¢ÇðÌÚÍ³µªÂ´¶È¸å¥·¥ó¥°¥ë¤Î¿·¥»¥ó¥¿¡¼¢¡º´Æ£åºÀ±¡¢½é¼ç±éºî¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¡×2024Ç¯7·î´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±ºî¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÈ¿¶Á¤òÌä