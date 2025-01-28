¡Ö¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤Ç¥Ï¥Ë¡¼¥È¥é¥Ã¥×¤ò5²ó»Å³Ý¤±¤é¤ì¤ÆñÙ¤µ¤ì¤ëÅ¸³«¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ª¸«Á÷¤ê·Ý¿Í¤·¤ó¤¤¤Á¤¬¡¢1·î28ÆüÈ¯Çä¡ØSPA¡ª¡Ù¤Î¡Ö¤³¤Î¤¢¤È¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤ò¼¹É®¡£»Å³Ý¤±¿Í¤òÌ³¤á¤¿»°ÎØÀ²¹á¤µ¤ó¤¬¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥Ú¡¼¥¸¤Ç¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Þ¤µ¤«¤Î¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ð¥¤¥¯Èþ½÷¤ËÊ±¤·¤¿»°ÎØÀ²¹á¤µ¤ó¥Ð¥¤¥¯¤ò¾è¤ê¤³¤Ê¤¹Èþ½÷¡¢´ØÀ¾ÊÛ¤ÎÅ·»È¤¬ËÍ¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é¡¢¥Õ¥ë¥Õ¥§¥¤¥¹¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã