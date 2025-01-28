All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï2024Ç¯11·î14Æü¡Á12·î12Æü¤Î´ü´Ö¤Ç¡¢Á´¹ñ10¡Á70Âå¤ÎÃË½÷366¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖSTARTO ENTERTAINMENT¤Ë½êÂ°¤¹¤ë30Âå¥¿¥ì¥ó¥È¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤¹¤ëÃËÀ­¥¢¥¤¥É¥ë¤äÇÐÍ¥¤¬Â¿¿ô½êÂ°¤¹¤ëSTARTO ENTERTAINMENT¡Ê°Ê²¼¡¢STARTO¼Ò¡Ë¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡Ö»öÌ³½ê¤Î´é¤À¤È»×¤¦STARTO¼Ò½êÂ°¤Î30Âå¥¿¥ì¥ó¥È¡×¥é¥ó¥­¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª¢¨¡ÖSTARTO¼Ò¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡×¤È¤Ï¡¢STARTO¼Ò¸ø