ÇÐÍ¥¤Î¾¾¤¿¤«»Ò¡Ê47¡Ë¤È¾¾Â¼ËÌÅÍ¡ÊSixTONES¡¿29¡Ë¤¬28Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥­¥¹1ST KISS¡Ù¡Ê2·î7Æü¸ø³«¡Ë¸ø³«Ä¾Á°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¡£ÄÍ¸¶¤¢¤æ»Ò´ÆÆÄ¤¬¡¢2¿Í¤Î±é¤¸¤¿É×ÉØÌò¤òÀä»¿¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤µ¡¢ÁÖ¤ä¤«¡Á¡ª¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¾¾Â¼ËÌÅÍº£ºî¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø²øÊª¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë¤Îºä¸µÍµÆó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ò¡¢¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥¤¥ë¡Ù¡Ê24Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¥°¥é¥ó¥á¥¾¥ó¡¦¥Ñ¥ê¡Ù¡Ê¸ø³«Ãæ¡Ë¤Ê¤É¤ÎÄÍ¸¶¤¢¤æ»Ò¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ±Ç²è²½¡£·ëº§