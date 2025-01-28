¿·¤·¤¤¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤¬7·î25Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£²­ÆìËÜÅçËÌÉô¤Î¡Ö¤ä¤ó¤Ð¤ë¡×¤Î¿¹¤ÎÃæ¤Ë³«¶È¤¹¤ë¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²­Æì¡×¤Ï22¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤È25¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¤µ¤é¤Ë¥¹¥Ñ¤«¤é¤Ê¤ëÂç·¿¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¤¹¡£µðÂç¤Ê¶²Îµ¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤ê¡¢¤ä¤ó¤Ð¤ë¤òµ¤µå¤«¤é¸«ÅÏ¤»¤¿¤ê¤ÈÍÍ¡¹¤Ê¡ÈÈóÆü¾ï¡É¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤­¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥ï¥ó¥Ç¡¼¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê¹ñÆâµï½»¼Ô¡Ë¤ÏÂç¿Í6930±ß¤Ç¡¢29Æü¤«¤éÀè¹ÔÈÎÇä¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£