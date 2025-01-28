90Ç¯Âå¤´¤í¤Ë¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¤È¤ê¤ï¤±¿Íµ¤¤Î¹â¤«¤Ã¤¿Îø°¦¥É¥é¥Þ¡£¤À¤¬¥ª¥ï¥³¥ó²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¼Â¤Ïº£´ü¡Ê1·î´ü¡Ë¡¢¤¢¤ë°ÛÊÑ¤¬µ¯¤­¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÇØÃæ¤Ê¤¤¡×¡ØSilent¡Ù¼ç±é¤ÎÌÜ¹õÏ¡¡¢»¿ÈÝ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡È´ñÈ´¤¹¤®¤ë¡É¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤½¤ì¤ÏTBS¤Î²ÐÍË22»þÏÈ¡Ö²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡×¤¬¡¢Îø°¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯°åÎÅ¤â¤Î¤òÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£Îø°¦¥É¥é¥Þ¤Ç¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿²ÐÍË¥É¥é¥Þ¤Ë°ÛÊÑº£´ü¤ÏË§º¬µþ»Ò¡Ê27¡Ë¼ç±é¤Î¡Ø