ÇðÌÚÍ³µª¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡Öupink¡Ê¥æ¡¼¥Ô¥ó¥¯¡Ë¡×¤¬¡¢Èý¤Ë¤âÌÜ¿¬¤Ë¤â¥Þ¥ë¥Á¤Ë»È¤¨¤ë¡Ö¥¢¥¤¡õ¥Ö¥í¥¦¥Þ¥ë¥Á¥Ú¥ó¥·¥ë¡×¤È¡¢¤Õ¤ó¤ï¤êÈ¯¿§¤¬¿Íµ¤¤Î¡Ö¥Õ¥£¥ë¥¹¥¦¥£¡¼¥È¥Á¡¼¥¯¡×¤Î¿·¿§¡Ö02 ¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Æ¥£¥¢¡¼¥º¡×¤ò2·î5Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êÁ´¹ñÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¢£¥¢¥¤¡õ¥Ö¥í¥¦¥Þ¥ë¥Á¥Ú¥ó¥·¥ë³ô¼°²ñ¼ÒRainmakers¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥¢¥¤¡õ¥Ö¥í¥¦¥Þ¥ë¥Á¥Ú¥ó¥·¥ë¡×¤Ï¡¢Èý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÎÞÂÞ¤Î±Æ¤ä¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤Î²¼ÉÁ¤­¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ëËüÇ½¥Ú¥ó¥·¥ë¥é