ÀÐÀî¸©¤ÈÊ¡°æ¸©¤Ç³¨²èÈÎÇä¤ä²èÏ­¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤­¤¿¡Ö¤Ò¤í¤¿Èþ½Ñ¡×¤¬»ö¶È¤òÄä»ß¤·¡¢ÇË»º¿½ÀÁ¤Î½àÈ÷¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ì±´Ö¤Î¿®ÍÑÄ´ºº²ñ¼ÒÅìµþ¾¦¹©¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¡Ö¤Ò¤í¤¿Èþ½Ñ¡×¤Ï1942Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¡¢³Û±ï¤ä³Ý¤±¼´¤ÎÈÎÇä¤ò¼çÂÎ¤Ë¶âÂô»Ô¤äÀÐÀî¸©Ç½Èþ»Ô¤Î¤Û¤«¡¢Ê¡°æ»Ô¤ÇÅ¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Å¹ÊÞÆâ¤Ë²èÏ­¤òÀß¤±¡¢Å¸Í÷²ñ¤Î²ñ¾ì¤È¤·¤Æ¾ì½ê¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤­¤¿¤Û¤«¡¢1995Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¤¬¤¯¤Ö¤Á¤äÌî¡¹»ÔÅ¹¡×¤ò³«Àß¤¹¤ë¤Ê¤É³ÈÂçÏ©Àþ¤ò