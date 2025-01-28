2025Ç¯£±·î28Æü¡¢¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¤¬²ø²æ¿Í¤òÈ¯É½¡£Æ±·î22Æü¤ÎÎý½¬Ãæ¤ËÉé½ý¤·¤¿Æî½¨¿Î¤Î¾õÂÖ¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¥É¥¯¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö±¦É¨ÆâÂ¦Â¦Éû¿ÙÂÓÂ»½ý¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÁ´¼£Ìó£¸¡Á10½µ¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤³¤½J£±¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¤»³·Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ºòµ¨¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤¿Æî¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î½ÅÍ×ÀïÎÏ¡£ºòµ¨¤Î¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¤«¤é³°¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Àº¿ÀÅª»ÙÃì¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤ë¤Ê¤É·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û£¹Æ¬