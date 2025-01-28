¿Íµ¤Àê½Ñ¸¦µæ²È¥Þ¥ê¥£¡¦¥×¥ê¥Þ¥ô¥§¥é¤ÎËèÆüÀê¤¤¡£2025Ç¯1·î29Æü¤Î±¿Àª¤ò12À±ºÂÊÌ¤Ë¥é¥ó¥­¥ó¥°·Á¼°¤Ç¤ªÆÏ¤±¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Îº£Æü¤Î±¿Àª¤Ï¡© 12°Ì¡§¤Æ¤ó¤Ó¤óºÂ¡¿Å·ÇéºÂ¡Ê9·î23Æü¡Á10·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ëµ¤ÉÕ¤«¤º¤Ë¹âËý¤ÊÂÖÅÙ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡£¸¬µõ¤µ¤ò°Õ¼±¤·¤è¤¦¡£ 11°Ì¡§¤ª¤¦¤·ºÂ¡¿²´µíºÂ¡Ê4·î20Æü¡Á5·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¼þ°Ï¤«¤é¸ÉÎ©¤·¤¬¤Á¡£¤Ç¤â°ì¿Í¤Ç¹Í¤¨»ö¤ò¤¹¤ë¤Ë¤ÏµÈ¡£ 10°Ì¡§¤¦¤ªºÂ¡¿µûºÂ¡Ê2·î19Æü¡Á3·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡ËÇº¤ß¤¬À¸¤Þ¤ì