¡Ö½ÜKagerou¡×¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¿ÏÊª¥á¡¼¥«¡¼¤Î³­°õ¤Ï¡¢²¤ÊÆ¤òÃæ¿´¤Ë¸½ºßÀ¤³¦60¥õ¹ñ°Ê¾å¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö½Ü¡×¤«¤é¡¢ÊñÃú¤Î¿·¥·¥ê¡¼¥º¡Ö½ÜKagerou¡×¤È¡¢ºÇ¹âµé¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö½Ü ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉÅÖÀÐ¡×¤ò¡¢1·î28Æü¤Ë³­°õ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Á´¹ñ¤ÎÀìÌçÅ¹¡¢É´²ßÅ¹¤Ê¤É¡ÊÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆþ²ÙÆü¤¬Á°¸å¤¹¤ë¡Ë¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¡Ö½Ü ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉÅÖÀÐ¡×º£²ó¿·¤·¤¯È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡Ö½ÜKagerou¡×¤Ï¡¢¿ÏÂÎ¤Ë2¼ïÎà¤Î¹âµé¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¿ÏÊª