3·î¤Ë³«¤«¤ì¤ë³ËÊ¼´ï¶Ø»ß¾òÌó¤ÎÄùÌó¹ñ²ñµÄ¤Ø¤Î¥ª¥Ö¥¶ー¥Ðー»²²Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢28Æü¤Î¹ñ²ñ¤ÇÌä¤ï¤ì¤¿ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡¢¡ÖÅ¬ÀÚ¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡×¤È¤·¤ÆÂÖÅÙ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¢£¸øÌÀÅÞ ÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¡Ö³ËÊ¼´ï¶Ø»ß¾òÌóÄùÌó¹ñ²ñ¹ç¤Ø¤Î¥ª¥Ö¥¶ー¥Ðー»²²Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÁíÍý¤Î¤´¸«²ò¤ò»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¢£ÀÐÇË¼óÁê¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ª¥Ö¥¶ー¥Ðー»²²Ã¤ò¤·¤¿¹ñ¡¹¤Î¾õ¶·¤â¤Õ¤Þ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Ãí°Õ¿¼¤¯¸¡¾Ú¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£³ËÊ¼´ï¤Î