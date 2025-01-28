»³¸ý¸©Çë»Ô¤Î³Þ»³ÄØ·²À¸ÎÓ¤Î¥ä¥Ö¥Ä¥Ð¥­¤Î³«²ÖÀë¸À¤¬28Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Çë»Ô¤Î´Ñ¸÷Ì¾½ê¡¢³Þ»³ÄØ·²À¸ÎÓ¤Ë¤Ï¡¢¥ä¥Ö¥Ä¥Ð¥­Ìó2Ëü5000ËÜ¤¬¼«À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÇë»Ô¼ùÌÚ°å ÁðÌîÎ´»Ê¤µ¤ó¡Ë¡Ö7ËÜ¤Î³«²Ö´ð½àÌÚ¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤­¤ç¤¦³«²Ö¤·¤Þ¤·¤¿¡×³Þ»³ÄØ·²À¸ÎÓ¤Ç¤Ï¡¢7ËÜ¤¢¤ë³«²Ö´ð½àÌÚ¤¹¤Ù¤Æ¤¬³«²Ö¤·¤¿»þÅÀ¤ÇËèÇ¯¡Ö³«²ÖÀë¸À¡×¤ò¤·¤Þ¤¹¡£ÎãÇ¯¤Ï12·îÃæ¤ËÀë¸À¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬µîÇ¯¤Î²Æ¤ÎÌÔ½ë¤Î±Æ¶Á¤Ç1¤«·îÃÙ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¶¯¤¤É÷¤Î±Æ¶Á¤Ç·²