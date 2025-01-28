2024Ç¯7·î¡¢¹­Åç¸©°Â·Ý¹âÅÄ»ÔÌò½ê¤Ë22²ó¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¡¢¶ÈÌ³¤òË¸³²¤·¤¿¤È¤·¤ÆÊ¡²¬¸©¤ÎÃË¡Ê75¡Ë¤¬28Æü¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£È¾Ç¯´Ö¤Ë180²ó°Ê¾å¤ÎÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¡ÖÃÏÊý¸øÌ³°÷¤À¤«¤éÌÛ¤Ã¤ÆÊ¹¤±¡×¤Ê¤É¤È¡¢»Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÉî¿«¤Î¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ú2025Ç¯1·î28ÆüÊüÁ÷¡Û