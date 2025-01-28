¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Ï28Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤È·ÀÌóºÑ¤ß¤Î2·îÊ¬¤ÎCM¤ò¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÍýÍ³¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£