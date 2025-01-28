AOKI¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï28Æü¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥«¥Õ¥§¡Ö²÷³èCLUB¡×¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤¹¤ë»Ò²ñ¼Ò¤Î¥µ¡¼¥Ð¡¼¤¬ÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¼õ¤±¡¢²ñ°÷¤é¤Î½»½ê¤ä»áÌ¾¡¢ÅÅÏÃÈÖ¹æ¤Ê¤ÉÌó729Ëü·ï¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬Ï³±Ì¡Ê¤í¤¦¤¨¤¤¡Ë¤·¤¿²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤ä¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î¾ðÊó¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£AOKI¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾ðÊó¤¬Ï³±Ì¤·¤¿²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢2015Ç¯10·î1Æü¡Á25Ç¯1·î20Æü¤Ë¡Ö²÷³èCLUB¡×¤Î²ñ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¢¦19Ç¯3·î25Æü¡Á25Ç¯1·î20Æü