Maria Martinez[¥Ù¥ë¥ê¥ó £²£¸Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥É¥¤¥Ä»º¶ÈÏ¢ÌÁ¡Ê£Â£Ä£É¡Ë¤Ï£²£¸Æü¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ï¿¼¹ï¤Ê·ÐºÑ´íµ¡¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¡¢£²£°£²£µÇ¯¤Î¹ñÆâÁíÀ¸»º¡Ê£Ç£Ä£Ð¡Ë¤¬£°¡¥£±¡ó½Ì¾®¤¹¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡££²£µÇ¯¤Î£Ç£Ä£Ð¤¬½Ì¾®¤¹¤ì¤Ð¡¢¥É¥¤¥ÄÅý°ì¸å½é¤á¤Æ£³Ç¯Ï¢Â³¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹À®Ä¹¤È¤Ê¤ë¡£°ìÊý¡¢£Â£Ä£É¤Ï¡¢¥æ¡¼¥í·÷¤Ï£±¡¥£±¡ó¡¢À¤³¦·ÐºÑ¤Ï£³¡¥£²¡óÀ®Ä¹¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥¤¥Ä¤ÎÄãÌÂ¤Ö¤ê¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡££Â£Ä£É¤Î¥Ú¡¼¥¿¡¼¡¦¥é¥¤¥Ó