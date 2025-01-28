¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤ÏX(µìTwitter)¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¥Ý¥á¥é¥Ë¥¢¥ó¤Î¤È¤í¤í(@Pome_tororo)¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¡¢°¦¸¤¡¦¤È¤í¤í¤¬À¸¤ó¤À»Ò¸¤¡¦¤¹¤â¤â¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£Æ°ÊªÉÂ±¡¤Î¿Ç»¡Âæ¤Ë¤¤¤ë¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Æ¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¸¤¡£¤Þ¤ë¤ÇÅ·»È¤Ê°¦¤·¤¤¼Ì¿¿¤ò¤´¤é¤ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£ »Ò¸¤¤¬¤¹¤ä¤¹¤äÌ²¤ë¾ì½ê¤Ï¡Ä¡© »Ò¸¤¤Ï´Ý¤Ã¤³¤¤¸«¤¿ÌÜ¤â¡¢¤½¤ÎÉ½¾ð¤âËÜÅö¤Ë¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Åê¹Æ¼Ô¤Ë¤¢¤¿¤ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¡¢°¦¸¤¡¦¤È¤í¤í¤¬½Ð»º