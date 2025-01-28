¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Ï¡¢Á°»Ø´ø´±¤Ç¤¢¤ë¥æ¥ë¥²¥ó¡¦¥¯¥í¥Ã¥×»á¤È°Õ¸«¸ò´¹¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥¤¥®¥ê¥¹¡Ø¥ß¥é¡¼¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ºò²Æ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Î²¼¡¢²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤ë¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï1»î¹çÌ¤¾Ã²½¤Ê¤¬¤é2°Ì¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë6¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Î¼ó°Ì¤ËÎ©¤Á¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(CL)¤âÌµ½ý¤Î7Ï¢¾¡¤Ç¤¹¤Ç¤Ë·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¤¥ó¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ç