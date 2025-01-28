Ê¡²¬»Ô¤ÈÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿¤¬¡¢ÃÏ°è³èÀ­²½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÏ¢·È¶¨Äê¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£28Æü¤ÎÏ¢·È¶¨Äê¤ÎÄù·ë¼°¤Ë¤Ï¡¢Ê¡²¬»Ô¤Î¸÷»³Éû»ÔÄ¹¤ÈÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿¤Î¼Ò°÷¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶¨Äê¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡¢Ê¡²¬»Ô¤ÈÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿¤Ïº£¸å¡¢ÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î³èÀ­²½¤ä»ÔÌ±¤Î·ò¹¯¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿»ö¶È¤ÇÏ¢·È¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¢£ÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¡¦ËÜÂ¼ ¹ä ¼¹¹ÔÌò°÷¡ÖÏ¢·È¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¡¢Ê¡²¬»ÔÌ±¤Î¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ë½êÂ¸¤Ç¤¹¡£¡×ÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿¤Ï