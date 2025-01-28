¸µUFC¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¥¨¥Ç¥£¡¦¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹¤Ï25Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡Ë¡¢ÊÆ¥Ù¥¢¥Ê¥Ã¥¯¥ë¡¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°ÃÄÂÎ¼çºÅ¤ÎÂç²ñ¡ÖBKFC¥Ê¥Ã¥¯¥ë¥Þ¥Ë¥¢5¡×¤Ç¥¸¥§¥ì¥ßー¡¦¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¥ó¥¹¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3¥é¥¦¥ó¥ÉTKOÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹¤Ï»î¹ç¸å¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢±¦¤¢¤´¤Î¹üÀÞ¤òÊó¹ð¡£¤¢¤´¹ü¤¬¿¿¤ÃÆó¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ì¥ó¥È¥²¥ó¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤·¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¡Ö¶²¤í¤·¤¤¥ì¥ó¥È¥²¥ó¼Ì¿¿¤òÈäÏª¡×¡ÖÉ¬»¦¤Î°ì·â¡×¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë