º£²ó¤Ï¡¢Youtube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤½¤ê¼ª¥Í¥³¤â¤¹¤±¤Î¥Ñ¥ÑÊª¸ì¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿°ìËÜ¤ÎÆ°²è¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ »ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¡Ö¿À²ó¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿Æ°²è¤Ï5.6Ëü²ó°Ê¾åºÆÀ¸¤µ¤ì¡Ö¤ß¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¸µµ¤¤â¤é¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¥Ø¥½Å·¤Ç°ì¿Í¥´¥í¥´¥í¤Î¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤êÇ­ Æ°²è¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¥Ñ¡Ö¤â¤¹¤±¡×¥Þ¥Þ¡Ö¤¿¤ó¤³¡×»Ð¡Ö¤³¤³¤í¡×·»¡Ö¤Ä¤à¤®¡×¤½¤·¤ÆËå¡Ö¤µ¤Ä¤­¡×¤ÈÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª¸ÄÀ­Ë­¤«¤ÊÃçÎÉ¤·Ç­¥Õ¥¡¥ß¥ê&#12