PHEV¡Ê¸å½Ò¡Ë¤ÎÀè¶î¤±¤È¤â¤¤¤¨¤ë»°É©¤ÎSUV¡Ö¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼¡×¤¬ºòÇ¯10·î¡¢¶îÆ°ÍÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òºþ¿·¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£³°´Ñ¤«¤é¤Ï¤Û¤È¤ó¤É½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤È¤Î°ã¤¤¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ç¤¹¤¬¡¢Áö¤ê¤ò´Þ¤á¤¿¥¯¥ë¥Þ¤È¤·¤Æ¤Î¿Ê²½¤Ï¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¤­¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¥¯¥ë¥Þ »°É©¡¿¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼PHEV ¢¨»î¾è¥°¥ì¡¼¥É¡§P Executive Package¡Ê7¿Í¾è¤ê¡Ë ²Á³Ê¡§526Ëü3500±ß¡Á659Ëü4500±ß¡ÊÀÇ¹þ