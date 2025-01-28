¸µSKE48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ÜÅÄ°¡¹áÎ¤¤¬23ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø½¸¤Þ¤ì¡ª¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ëã¿ý¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿Ëè½µÌÚÍË26»þ15Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Î¼ºÇÔÃÌ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿ÜÅÄ°¡¹áÎ¤¤¬¡È½Ð¤È¤Á¤ê¡É¤ò¤ä¤é¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÂçÊª¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂ´¥³¥ó¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢¥×¥í¿ý»Î¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥å¡¦»ùÅè°ìºÈ¤¬Ëè²ó¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦ÀßÄê¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¥²¥¹¥È¤é¤È¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ê¤¬¤éËã¿ý¤òÂÇ¤Ä°Û¿§¤ÎÈÖÁÈ¡£¤³¤ÎÆü¿ÜÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¥¦¥½¤«¥Û¥ó¥È