À¯ÉÜ¤Ï28Æü¡¢ÆüËÜ¶ä¹Ô¤Î¿·¤¿¤Ê¿³µÄ°Ñ°÷¤Ë¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¤Î¶µ¼ø¤òÌ³¤á¤ë¾®»Þ½ß»Ò»á¡Ê49¡Ë¤ò½¼¤Æ¤ë¿Í»ö°Æ¤ò¹ñ²ñ¤ËÄó¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£3·î25Æü¤ËÇ¤´üËþÎ»¤È¤Ê¤ë°ÂÃ£À¿»Ê¿³µÄ°Ñ°÷¤Î¸åÇ¤¤Ç¡¢½°»²Î¾±¡¤Ç¿Í»ö°Æ¤¬¾µÇ§¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢5Ç¯¤ÎÇ¤´ü¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾®»Þ»á¤ÏIMF¡á¹ñºÝÄÌ²ß´ð¶â¤Î¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¡¢2017Ç¯¤«¤é18Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Æü¶ä¤Î¶âÍ»¸¦µæ½ê¤Ç¹ñÆâµÒ°÷¸¦µæ°÷¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£3·î¤ÇÂàÇ¤¤¹¤ë°ÂÃ£¿³µÄ°Ñ°÷¤Ï¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê¶âÍ»´ËÏÂ¤ò