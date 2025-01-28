¥È¥ë¥³¤Î¶¯¹ë¥Ù¥·¥¯¥¿¥·¥å¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ëMF¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ª¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¤¥É¡¦¥Á¥§¥ó¥Ð¥ì¥ó¡Ê31¡Ë¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ØÉüµ¢¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£±Ñ¡ØTHE Sun¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ç¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ÈÅÏ¤êÊâ¤¤¤¿¥Á¥§¥ó¥Ð¥ì¥ó¤Ï2023Ç¯²Æ¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤ò¥È¥ë¥³¤Ë°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²ø²æ¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤¿´ü´Ö¤â¤¢¤Ã¤¿ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¸ø¼°Àï30»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢4¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤òµ­Ï¿¤·¤¿¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï½Ð¾ìµ¡