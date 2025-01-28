·Ý¿Í¡¦Âçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥ÈÎ¹¹Ô¤Ï¡¢¥¨¥³¥Î¥ßー¤Î¿¼ÌëÊØ¤Ë²°ÂæÈÓ¤ËÌ±Çñ⁉¹â¹»»þÂå¤ËÍ§¿Í¤¿¤Á¤È·ë¤ó¤À¡ÖÃË»Ò¤ÈÏÃ¤µ¤Ê¤¤Æ±ÌÁ¡×¤Îå«¤Ïº£¤Ç¤â¶¯¤¯¡Ä¡Ä¡£³ØÀ¸»þÂå¤Î¡Ö²ÂÂå¤Á¤ã¤ó¡×¤ËÌá¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¡¢50Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÌ£¤ï¤¦¡¢ºÆ¤Ó¤Î¡ÖÀÄ½Õ¡×¡ª ¡Ú²èÁü¡Û³ØÀ¸»þÂå¤ò²óÁÛ¤¹¤ëÂçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò 50Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¿¶¯¤Þ¤ë¡¢ÃÏ¸µ¤Îå« Åìµþ¤Ë¤ÏÂçÀÚ¤ÊÃç´Ö¤äÍ§Ã£¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤ÏÃ¤¬¤¢¤ë¤È¤­¤ä¶òÃÔ¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë