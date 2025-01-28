¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î»³ËÜÎ¤ºÚ¡Ê30¡Ë¤¬28Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÂç¹¥¤­¤Ê¿Í¡×¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£Ä¾Á°¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¼«¿È¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤òºÜ¤»¡ÖÂç¹¥¤­¤Ê¿Í¤È¥Ñ¥ì¥¹¤Ç¥Ç¥£¥Ê¡¼Ã¯¤«¤Ê¡©¡©¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿»³ËÜ¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢TOKYO MX¿¹ÅÄÈþÎé¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ê31¡Ë¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£»³ËÜ¤Ï¡Ö¼ç¿Í¤È¤Ç¤¹¤«¡©¡ª¤Ã¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤­¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¾Ð¡×¤È¤·¤¿¤Û¤«¡Ö¤ß¤ì¤Á¤ã¤ó¤Ë¿§¤ó¤ÊÏÃÊ¹¤¤¤Æ