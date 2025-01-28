¹âÃÎ»ÔÅì±ÀÄ®¤«¤éÃÎ´óÄ®3ÃúÌÜ¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë¾ì½ê¤Ë¤ªÌÜ¸«¤¨¤·¤¿¡¢¹âÃÎ¸©Æâ½é½ÐÅ¹¤È¤Ê¤ëÁí¹ç¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È¥¹¥È¥¢¡Ö¥É¥ó¡¦¥­¥Ûー¥Æ¹âÃÎÅ¹¡×¡£2·î18Æü¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤¬1·î28Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·úÊª¤ÏÅ´¹ü2³¬·ú¤Æ¤Ç¡¢Çä¤ê¾ì¤Ï1³¬¡£Çä¤ê¾ìÌÌÀÑ¤ÏÌó3700Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤Ç¡¢¿©ÉÊ¤äÆüÍÑÉÊ¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£ÉßÃÏÆâ¤Î·úÊª¼þÊÕ¤È·úÊª¤Î2³¬ÉôÊ¬¤ËÃó¼Ö¾ì¤¬¤¢¤ê¡¢¼Ö255Âæ¤òÃó¼Ö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥É¥ó¡¦¥­¥Û&#1