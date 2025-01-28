¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/01/28¡Û¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖLive News ¥¤¥Ã¥È¡ª¡×¡ÊËè½µ·î¡Á¶âÍË15»þ45Ê¬¡Á¡Ë¤Ï28Æü¡¢27Æü16»þ¤«¤éÅìµþ¡¦¤ªÂæ¾ì¤ÎÆ±¶É¤Ç10»þ´Ö24Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿µ­¼Ô²ñ¸«¤ÎÍÍ»Ò¤òÊóÆ»¡£½ÐÀÊ¤·¤¿²ÅÇ¼½¤¼£²ñÄ¹¡¢±óÆ£Î¶Ç·²ðÉû²ñÄ¹¡¢¹Á¹À°ì¼ÒÄ¹¡¢¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¶â¸÷½¤»á¡¢¾åÌîÍÛ°ì¹­Êó¶ÉÄ¹¤¬µ­¼Ô¤«¤éÌä¤ï¤ì¤¿504Ìä¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿¼Ìë2»þÈ¾¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤¿¥Õ¥¸²ñ¸« ÅÜ¹æÈô¤Ó¸ò¤¦¢¡¥Õ