£²£·Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î²ñ¸«¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊü±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë£Ã£Íº¹¤·»ß¤á¤ëÂÐ±þ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌÀ¼£¤¬£²£¸Æü¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡££²£°Æü¤«¤é£Ã£Íº¹¤·ÂØ¤¨¤òÍ×ÀÁ¤·¡¢¸½ºß¤â¡ÖÆÃÃÊÂç¤­¤ÊÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡££±¼ÒÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÌ¤Íè£Ã£È£Ï¿Í¿Þ´Õ¡×¡ÊÌÚÍË¡¦¸å£±£°»þ£µ£´Ê¬¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸½»þÅÀ¤ÇÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡Ö¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤ÈµÙ»ß¤Î²ÄÇ½À­¤âÈÝÄê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¤³¤ÎÆü¡¢°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¤ò¤¦¤±¤ÆÆ±