¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¸ÍÅÄ¤Ç28Æü¡¢¡ÖÃË½÷WÍ¥¾¡Àï¡¦¥â¡¼¥ô¥£¸ÍÅÄ¡¦¥Þ¥¯¡¼¥ëÇÕ¡×3ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï4R4ÏÈ¡¢12R6ÏÈ¤È¥À¥Ã¥·¥åÏÈ2Áö¤À¤Ã¤¿¼Â¿¹ÈþÍ´¡Ê28¡á¹­Åç¡Ë¡£¤·¤«¤â4R¤Ï6ÏÈ¡¦ÃæÃ«Êþ»Ò¤ÎÁ°ÉÕ¤±¤¬¤¢¤ê5¥³¡¼¥¹È¯¿Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢3¥³¡¼¥¹·þ¤ê¤òÊü¤Ã¤¿°ÂÃ£ÈþÈÁ¤Î¹¶¤á¤Ë¾è¤Ã¤ÆÅª³Î¤ËÄú´Ö¤ò³ä¤Ã¤ÆÀèÆ¬¥´¡¼¥ë¡£12R¤â6¥³¡¼¥¹¤«¤é·þ¤êº¹¤·¤ò·è¤á¤Æ3Ï¢¾¡¡£½Ä²£Ìµ¿Ô¤ÎÁö¤ê¤ÇÆÀÅÀÎ¨¥È¥Ã¥×¤ÎÂçÆ¦À¸ÅÄÁó¤ËÊÂ¤ó¤À¡£¡ÖÀ°È÷¤·¤¿¤Î¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£