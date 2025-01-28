otomokarenn_800¡Ø¼ãÃ¶Æá¤µ¤ó¤Î¡Ö¤ò¤«¤·¡×¤Ê´ÅÌ£¼êÄ¡ ËÌ³ùÁÒ¤³¤È¤ê¤äÃãÏÃ¡ÙÂçÍ§²ÖÎø¡Ê¤ª¤ª¤È¤â¡¦¤«¤ì¤ó¡Ë¡ü1999Ç¯10·î9ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢·²ÇÏ¸©½Ð¿È¡£»¨»ï¡ÖSeventeen¡×¤ÇÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¤Ï¡ÖMORE¡×ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£¡Öº£Æü¡¢¹¥¤­¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡ÊABEMA¡Ë¤Ç¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¸«ÆÏ¤±¿Í¤òÌ³¤á¤ë¡£¶áÇ¯¤Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÀµ¤·¤¤Îø¤Î»Ï¤á¤«¤¿¡×¡ÊEX·Ï/2023Ç¯¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¥Õ¥£¥¯¥µ¡¼Season3¡×¡ÊWOWOW/2023Ç¯¡Ë¡¢¡Ö¥È¡¼¥¯¥µ¥Ð¥¤