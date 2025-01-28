µ×ÊÝ°ÍÂ¸¤Î¾õÂÖ¤òÂÇ³«¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À(C)Getty Images¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Îµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö1·î26Æü¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè21Àá¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Û¡¼¥à¤Ç¤Î¥Ø¥¿¥Õ¥§Àï¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£»î¹ç½ªÎ»¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¹¶·âÌÌ¤Ç¥­¥ì¤Î¤¢¤ëÆ°¤­¤ò¤ß¤»¤ë¤âÆÀÅÀ¤ËÍí¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤º¡¢¥Á¡¼¥à¤â0-3¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ï¤³¤ì¤Ç9°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¥ê¡¼¥°Àï¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¤òÄÌ¤¸¡¢¸ø¼°Àï3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¸ÔÈ´¤­¤«¤é¤ÎÁ¯Îõ¥´¥é¥Ã¥½¡ª¡Ö¥·¡¼¥º¥ó