Èà»á¤Ë¡Ö²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¤­¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤ë¤Î¤¬¸ú²ÌÅª¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¹¤®¤ëÅÁ¤¨Êý¤À¤ÈÈà¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¹µ¤¨¤á¤¹¤®¤ë¤Èµ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡£º£²ó¤Ï¡¢Èà¤¬¥­¥å¥ó¤È¤¹¤ë¡Ö²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤ÎÅÁ¤¨Êý¤òÂÎ¸³ÃÌ¤ä¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤â¤È¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Æü¾ï²ñÏÃ¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯À¹¤ê¹þ¤à¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¸À¤¦¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¾È¤ì¤¯¤µ¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡¢Æü¾ï¤Î²ñÏÃ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¡Ö²ñ¤¤¤¿