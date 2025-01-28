SEVENTEEN¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ï¥ó¤ÈÆüËÜ¤Î¥Ð¥ó¥ÉOmoinotake¤Î¥³¥é¥Ü¶Ê¡ØBetter Half¡Êfeat. JEONGHAN of SEVENTEEN¡Ë-Japanese ver.-¡Ù¤¬Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥É¥­¥É¥­¡×¥¸¥ç¥ó¥Ï¥ó¤Î¡È¤¢¤¶¤È¤¤É½¾ð¡É¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡ØÎø¤¹¤ë♥½µËö¥Û¡¼¥à¥¹¥Æ¥¤¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¡ØÎø¥¹¥Æ¡Ù¡Ë¤Î¿·¥·¡¼¥º¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¡ØÎø¤¹¤ë♥½µËö¥Û¡¼¥à¥¹¥Æ¥¤ 2025Åß¡Ù¤¬2·î4Æü¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£º£