´Ú¹ñ¤Ç¤ª¤«¤·¤Ê¼ÖÎ¾ÅðÆñ»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û´Ú¹ñ½÷Í¥¡¢¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤Ã¤ÆÆ»Ã¼¤Ç¡ÈÂç¤Î»ú¡É¤Ë´Ú¹ñ¤ÇËÜÆü¡Ê1·î28Æü¡ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëJTBC¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥Ï¥ó¡¦¥à¥ó¥Á¥ç¥ë¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥ì¥Ó¥å¡¼¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Ç¤Ï¡¢°û¼ò¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯À¸¤·¤¿¡È¤ª¤«¤·¤Ê»ö·ï¡É¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¡£¡Ö´Ú¹ñ¸òÄÌ»ö¸Î¥¼¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¤ë¡Ø¥Ï¥ó¡¦¥à¥ó¥Á¥ç¥ë¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥ì¥Ó¥å¡¼¡Ù¤Ï¡¢¸½ÌòÊÛ¸î»Î¤Î¥Ï¥ó¡¦¥à¥ó¥Á¥ç¥ë¤¬MC¤òÌ³¤á¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤éÄó