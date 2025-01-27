¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡ÛÀ¼Í¥¡¦ÇÐÍ¥¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëµÜÌî¿¿¼é¤¬¡¢1·î26Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÀéÍÕ¸©¡¦LaLa arena TOKYO-BAY¤Ë¤Æ5ÅÔ»Ô9¸ø±é¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤òÂçÀ¹¶·¤ÎÃæÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¥Æ¡¼¥Þ¤ÏDRESSING=Ãå¾þ¤ë¤ò·Ç¤²¡¢°áÁõ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¹½À®¤È¤Ê¤ê¡¢ºòÇ¯12·î13Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿26th Single¡ÖDRESSING¡×¤ò¼´¤Ë¥¢¥ó¥³¡¼¥ë´Þ¤àÁ´20¶Ê¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¡¢1·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦1·î26Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÎ¾Æü¤ÇÌó2Ëü¿Í¤ò