Yassin KombiSonia Rolley[¥´¥Þ¡Ê¥³¥ó¥´Ì±¼ç¶¦ÏÂ¹ñ¡Ë £²£¸Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥³¥ó¥´Ì±¼ç¶¦ÏÂ¹ñ¡Êµì¥¶¥¤¡¼¥ë¡ËÅìÉôºÇÂçÅÔ»Ô¥´¥Þ¤Ç¡¢È¿À¯ÉÜÀªÎÏ¡Ö£Í£²£³¡×¤È¡¢À¯ÉÜ·³¤ª¤è¤ÓÀ¯ÉÜ»Ù»ýÇÉÌ±Ê¼¤Î´Ö¤Ç£²£¸Æü¡¢¾®µ¬ÌÏ¤ÊÀïÆ®¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£½Æ·âÀï¤Ë¤è¤êÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÊ¿ÏÂ°Ý»ýÉôÂâ°÷£´¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¡££Í£²£³¤Ï£²£·Æü¡¢¥´¥Þ¤Ë¿Ê·³¤·¤¿¡£½»Ì±¤ä¹ñÏ¢¶Ú¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥³¥ó¥´Ì±¼ç¶¦ÏÂ¹ñ·³¤ÎÊ¼»Î¿ô½½¿Í¤¬¹ßÉú¤·¤¿¤¬¡¢°ìÉô¤ÎÊ¼»Î¤ÈÀ¯ÉÜ¤ò»Ù»ý¤¹¤ëÌ±Ê¼¤¬Äñ¹³¤ò