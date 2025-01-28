¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/01/28¡Û²Î¼ê¤Ç²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎSKY-HI¤¬1·î12Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤¿²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ÖD.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama¡×¡£DAY1¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡¢SixTONES¤ÎÅÄÃæ¼ù¤È&TEAM¤ÎNICHOLAS¤È¤Î¥é¥¤¥Ö¡õ½ª±é¸å¥È¡¼¥¯±ÇÁü¤¬¡¢28Æü21»þ¤è¤êD.U.N.K. ¸ø¼°YouTube¤Ë¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÄÃæ¼ù¤¬ÂçÃÀ»¶È±¤Ç¥¤¥á¥Á¥§¥ó¢¡SKY-HI¡ÖD.U.N.K.¡×¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¸ø³«¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢·Ð±Ä¼Ô